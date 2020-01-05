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Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой

Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
11:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Все матчи Кубка Англии начнутся на минуту позже.

Все матчи Кубка Англии начнутся на минуту позже, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Эта акция была разработана совместно с Heads Up и посвящена психическому здоровью.

Отмечается, все 32 матча Кубка Англии начнутся на минуту позже запланированного времени. Таким образом ассоциация призывает фанатов найти минуту и подумать о своём психическом здоровье.

Во время минутной задержки болельщикам будет предложено рассмотреть положительное влияние, которое 60 секунд может оказать на их собственное благополучие или на поддержку друга или члена семьи.

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Расписание матчей Кубка Англии на 5 января:

«Мы знаем, что мужчины могут неохотно говорить на эту тему, поэтому мы решили использовать футбол для того, чтобы подчеркнуть важность психологической подготовки», — сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

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