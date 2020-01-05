Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой

Новости спорта:Все матчи Кубка Англии начнутся на минуту позже.

Все матчи Кубка Англии начнутся на минуту позже, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Эта акция была разработана совместно с Heads Up и посвящена психическому здоровью.

Отмечается, все 32 матча Кубка Англии начнутся на минуту позже запланированного времени. Таким образом ассоциация призывает фанатов найти минуту и подумать о своём психическом здоровье.

Во время минутной задержки болельщикам будет предложено рассмотреть положительное влияние, которое 60 секунд может оказать на их собственное благополучие или на поддержку друга или члена семьи.

Расписание матчей Кубка Англии на 5 января:

«Мы знаем, что мужчины могут неохотно говорить на эту тему, поэтому мы решили использовать футбол для того, чтобы подчеркнуть важность психологической подготовки», — сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.