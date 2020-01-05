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Бавария хочет переманить тренера ПСЖ

Бавария хочет переманить тренера ПСЖ
12:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Томас Тухель провел встречу со спортивным директором "Баварии".

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель провёл встречу со спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, стороны обсудили возможное сотрудничество со следующего сезона. Ранее сообщалось, что "Бавария" предложила Тухелю долгосрочный контракт. Контракт Тухеля с "ПСЖ" действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии.

46-летний Тухель тренирует "ПСЖ" с 2018 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне "ПСЖ" лидирует в Лиге 1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской "Боруссией".

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Ранее Бавария определилась, кто будет тренировать команду до конца сезона.

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ФК Бавария, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель.
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