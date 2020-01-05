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Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион

Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
13:19 Сегодня Телеграф Динамомания

Новости спорта:В сферу интересов "Динамо" (Киев) попал 22-летний нападающий сербского "Партизана" Умар Садик.

Контракт форварда принадлежит "Роме". В сезоне 2015/2016 нигериец провел 6 матчей за римский клуб в Серии А, забил 2 гола.

Также серьезный интерес к Садику, по информации портала owngoalnigeria, имеет "Лион". Французы уже предложили за футболиста 6 млн евро, но это предложение было отклонено "Партизаном", который владеет правом первоочередного выкупа контракта форварда и планирует впоследствии продать его как минимум за 12 млн.

Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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До "Ромы" Садик защищал цвета "Специи", а уже будучи игроком столичного клуба выступал на правах аренды за "Болонью", "Торино", НАК "Бреду", "Рейнджерс", "Перуджию" и "Партизан".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, ФК Партизан, Новости футбола, Умар Садик.
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