Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион

Новости спорта:В сферу интересов "Динамо" (Киев) попал 22-летний нападающий сербского "Партизана" Умар Садик.

Контракт форварда принадлежит "Роме". В сезоне 2015/2016 нигериец провел 6 матчей за римский клуб в Серии А, забил 2 гола.

Также серьезный интерес к Садику, по информации портала owngoalnigeria, имеет "Лион". Французы уже предложили за футболиста 6 млн евро, но это предложение было отклонено "Партизаном", который владеет правом первоочередного выкупа контракта форварда и планирует впоследствии продать его как минимум за 12 млн.

Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

До "Ромы" Садик защищал цвета "Специи", а уже будучи игроком столичного клуба выступал на правах аренды за "Болонью", "Торино", НАК "Бреду", "Рейнджерс", "Перуджию" и "Партизан".