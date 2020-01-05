Легионер Динамо: У клуба, похоже, закончились деньги

Новости спорта:Тамаш Кадар рассказал о планах на зимние сборы.

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о том, как и где будет проходить подготовка команды во время зимнего перерыва.

"Я уже не первый год в Динамо, поэтому нет ничего удивительного в том, что я уже провел 100 матчей. Вряд ли можно назвать совпадением то, что все тренеры этого клуба рассчитывали на меня. А их было немало.

"Подготовка ко второй половине сезона начнется 10 января. В последнее время я проводил тренировки по индивидуальному плану. Вернусь в Киев в четверг, но не останусь там надолго, так как команда едет на сбор в Турцию. Мы несколько лет летали в Мальорку в Испании, но сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару.

У Динамо два сбора. Чемпионат Украины начнется только в конце февраля, поскольку мы не вышли в плей-офф Лиги Европы, то у нас будет время на подготовку. Между сборами будет небольшой отдых, но нас ждет непростой период в Турции. Подготовка в Динамо – это не детские игры", – рассказал Кадар в интервью Nemzeti Sport.