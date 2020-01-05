Клуб АПЛ несет рекордные финансовые потери

Новости спорта:Эвертон несет финансовые потери.

Эвертон задержал публикацию финансовых итогов сезона-2018/19 из-за попыток руководства найти способ обнадежить акционеров в связи с рекордными потерями в истории клуба — сообщает The Telegraph.

Точные цифры убытков пока держатся в тайне, но журналисты авторитетного британского издания проанализировали затраты на трансферы, которые больше не покрываются продажей звезд калибра Лукаку, Стоунза и Баркли.

При этом Эвертон занимает второе место в АПЛ по размеру зарплат футболистов, а еще ему предстоит финансировать проект по строительству нового стадиона.

В таких условиях "ирискам" будет сложно соответствовать правилам финансового фэйр-плей УЕФА, поэтому говорить о цели пробиться в еврокубки попросту несерьезно. При этом новый тренер Эвертона Карло Анчелотти получил уверения, что все его трансферные запросы будут удовлетворены.