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Клуб АПЛ несет рекордные финансовые потери

Клуб АПЛ несет рекордные финансовые потери
14:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эвертон несет финансовые потери.

Эвертон задержал публикацию финансовых итогов сезона-2018/19 из-за попыток руководства найти способ обнадежить акционеров в связи с рекордными потерями в истории клуба — сообщает The Telegraph.

Точные цифры убытков пока держатся в тайне, но журналисты авторитетного британского издания проанализировали затраты на трансферы, которые больше не покрываются продажей звезд калибра Лукаку, Стоунза и Баркли.

При этом Эвертон занимает второе место в АПЛ по размеру зарплат футболистов, а еще ему предстоит финансировать проект по строительству нового стадиона.

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В таких условиях "ирискам" будет сложно соответствовать правилам финансового фэйр-плей УЕФА, поэтому говорить о цели пробиться в еврокубки попросту несерьезно. При этом новый тренер Эвертона Карло Анчелотти получил уверения, что все его трансферные запросы будут удовлетворены.

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АПЛ, Новости футбола, Эвертон.
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