Партнер Шевченко по Милану возглавил Мальме

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15:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Йон Даль Томассон возглавил шведский Мальме.

Известный в прошлом датский футболист Йон Даль Томассон назначен на пост главного тренера "Мальмё", сообщает пресс-служба шведского клуба на своей странице в "Твиттере".

Будучи футболистом, Томассон выступал в составе таких клубов, как "Херенвен", "Ньюкасл Юнайтед", "Фейеноорд", "Милан", "Штутгарт", "Вильярреал", и в других командах.

В 2011 году Томассон начал тренерскую карьеру в штабе нидерландского "Эксельсиора", а через два года стал главным тренером клуба. В 2013-м датский специалист возглавил "Роду", где работал до 2014 года. Через год Томассон занимал пост ассистента наставника "Витесса", а с 2016 года был помощником главного тренера национальной команды Дании.

Мальме обыграл Копенгаген и занял первое место в группе Динамо

Первый матч "Мальмё" в чемпионате Швеции сезона 2020 года состоится 6 апреля. Соперником "Мальмё" будет "Норрчёпинг".

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Футбол, Новости футбола, ФК Мальме, Йон Даль Томассон.
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