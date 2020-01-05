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Форвард сборной Франции может перейти в аутсайдера АПЛ

Форвард сборной Франции может перейти в аутсайдера АПЛ
15:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Ньюкасл надеется заполучить Оливье Жиру.

Ньюкасл заинтересован в аренде форварда Челси Оливье Жиру, однако Синие не намерены отпускать француза, пока не подпишут игрока на замену нападающему, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что сам Жиру открыт к данной сделке, а Ньюкасл уже сделал запрос Аристократам о возможном трансфере, однако получил отказ. В руководстве Сорок продолжают искать варианты с усилением в линию атаки, но не теряют возможность заполучить опытного форварда.

В нынешнем сезоне чемпион мира в составе сборной Франции сыграл только в 7 матчах и забил единственный гол во всех турнирах. Среди заинтересованных в кандидатуре Жиру — Интер, Милан и Бордо.

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Ранее Ньюкасл намеревался оформить трансфер экс-игрока Днепра Николы Калинича, который который сейчас выступает за Рому на правах аренды.

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Оливье Жиру, Ньюкасл, Новости спорта, Новости футбола.
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