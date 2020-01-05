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Дубль Иммобиле позволил Лацио одержать победу над Брешиа

Дубль Иммобиле позволил Лацио одержать победу над Брешиа
16:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лацио продолжает погоню за Интером.

Брешия благодаря голу Марио Баллотели повела на 18-й минуте матча. 

Римляне, однако, сумели отыграться – Чиро Иммобиле с пенальти забил свой 18 гол в текущем чемпионате. Когда матч был близок к ничьей, Иммобиле забил еще раз – победа Лацио 2:1.

Брешия – Лацио 1:2

Голы: Балотели, 18 – Иммобиле, 42 (с пенальти), 90+1

Брешия: Йоронен – Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею – Бисоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло – Шпалек (Вивиани, 46) – Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони, 59) – Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 59), Корреа, Лулич (Андре Андерсон, 77) – Кайседо, Иммобиле.

Предупреждения: Кистана, Тонали, Балотелли, Бисоли, Чансельор – Раду, Пароло, Хони, Катальди.

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Данные три очка позволили Лацио закрепиться в зоне ЛЧ. 

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Лацио, Серия А, Брешия.
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