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Вильяреал обыграл на выезде Сосьедад

Вильяреал обыграл на выезде Сосьедад
17:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вильяреал улучшил свое турнирное положение.

В поединке 19-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад на своем поле принимал Вильярреал.

Реал Сосьедад — Вильярреал 1:2

Голы: Виллиан Жозе, 22 — Тригерос, 58 (пен.), Касорла, 72

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Льоренте, Субельдия (Ле Норман, 62), Монреаль — Эдегор, Гевара (Янузай, 75), Мерино — Порту, Виллиан Жозе (Исак, 71), Ойарсабаль.

Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья (Альберто Морено, 60) — Иборра, Замбо-Ангисса, Тригерос — Мойсес Гомес (Касорла, 60), Жерар Морено, Чуквуэзе (Пенья, 82).

Предупреждения: Субельдия, Сальдуа, Гевара, Янузай — Пау Торрес, Марио Гаспар, Альберто Морено, Альбиоль.

Несмотря на то, что хозяева являлись фаворитами на бумаге и ушли на перерыв при счете 1:0 в свою пользу, подопечные Хавьера Кальехи смогли реализовать свои моменты во втором тайме и добыть три очка (1:2).

Игрок Динамо перейдет в Серию А

Стоит отметить, что это поражение стало для Сосьедада первым с конца ноября 2019 года.

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