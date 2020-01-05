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МЮ готов отдать крупную сумму за лидера Спортинга

МЮ готов отдать крупную сумму за лидера Спортинга
21:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сульшер ищет варианты для усиления полузащиты.

Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах Бруну Фернандеша, сообщает Goal.com.

По информации источника, "красные дьяволы" возобновили интерес к 25-летнему футболисту после того, как утратили шансы заполучить Кристиана Эриксена (Тоттенхэм) и Джеймса Мэддисона (Лестер).

Контракт португальца с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Клаусула составляет 100 миллионов евро.

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В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 13 матчей в чемпионате Португалии: на его счету шесть голов и семь результативных передач.

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Лига Европы, ПСЖ, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Спортинг.
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