Трансферная сага завершена: Сидиклей уходит из Динамо

Новости спорта:Сидиклей уже прибыл в расположение Коринтианса для подписания контракта с бразильским клубом.

Защитник Динамо Сидиклей уже прибыл в расположение Коринтианса для подписания контракта с бразильским клубом, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Сегодня об аренде бразильца будет объявлено официально в том случае, если Сидиклею удастся пройти медосмотр. Соглашение должно быть рассчитано до конца 2020 года без первоочередного права выкупа трансферных прав.

Ранее сообщалось, что за аренду игрока Кориантианс выплатит киевлянам 600 тысяч евро. Сумма полноценного выкупа Сидиклея по окончанию арендного соглашения составит более 4,5 миллионов евро.

Бразилец в 2018 году уже играл за Коринтианс на правах аренды из Атлетико Паранаэнсе, после чего за 4,5 миллионов евро перешел в Динамо.

В нынешнем сезоне 26-летний Сидиклей не провел ни единого матча за Динамо. Защитник только один раз попал в заявку команды на матч чемпионата Украины. В прошлом розыгрыше бразилец сыграл 23 матча за киевлян, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.