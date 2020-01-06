В Ювентусе заинтересованы в услугах Икарди

Новости спорта:Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может перейти в туринский Ювентус.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может перейти в туринский Ювентус, ведь к нему сохраняет интерес спортивный директор клуба Фабио Паратичи, сообщает Calciomercato.com.

В данный момент 26-летний аргентинец выступает за ПСЖ на правах аренды и при желании может вернуться обратно в Интер, в его контракте есть пункт о том, что игрок сам решит, будет ли он играть за парижан в том случае, если ПСЖ захочет его выкупить.

Ранее сообщалось, что парижане не прочь оставить игрока у себя, но этому может помешать жена и агент Икарди Ванда Нара.

В текущем сезоне аргентинец провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 3 результативные передачи.

Ювентус на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А, проигрывая лидирующему Интеру по дополнительным показателям. ПСЖ уверенно возглавляет таблицу Лиги 1.