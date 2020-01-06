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Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити

Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити
11:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орстейн.

По его информации, помимо Матвиенко Горожане также заинтересованы в защитнике Интера Милане Шкрыняре, но вариант с Матвиенко будет более доступным для Манчестер Сити.

Выбор руководства английского клуба может пасть на Матвиенко, ведь Шкриняр лишь в прошлом году продлил контракт с Интером до 2023 года и сумма трансфера наверняка будет больше 70 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Матвиенко с Горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 1 гол в 21-м поединке за Шахтер во всех турнирах.

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В составе Манчестер Сити выступает украинский защитник Александр Зинченко, который ранее находился в структуре Шахтера.

Матвиенко — воспитанник Шахтера. Ранее он не играл за границей, выступая также на правах аренды за Карпаты и Ворсклу.

В данный момент Манчестер Сити находится на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, имея отставание от лидирующего Ливерпуля в 14 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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