Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити

Защитник Шахтера Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орстейн.
По его информации, помимо Матвиенко Горожане также заинтересованы в защитнике Интера Милане Шкрыняре, но вариант с Матвиенко будет более доступным для Манчестер Сити.
Выбор руководства английского клуба может пасть на Матвиенко, ведь Шкриняр лишь в прошлом году продлил контракт с Интером до 2023 года и сумма трансфера наверняка будет больше 70 миллионов евро.
Напомним, действующий контракт Матвиенко с Горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 1 гол в 21-м поединке за Шахтер во всех турнирах.
В составе Манчестер Сити выступает украинский защитник Александр Зинченко, который ранее находился в структуре Шахтера.
Матвиенко — воспитанник Шахтера. Ранее он не играл за границей, выступая также на правах аренды за Карпаты и Ворсклу.
В данный момент Манчестер Сити находится на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, имея отставание от лидирующего Ливерпуля в 14 очков.