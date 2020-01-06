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Вальверде обратился с просьбой к Видалю

Вальверде обратился с просьбой к Видалю
11:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Артуро Видаль все же близок к тому, чтобы остаться в каталонском клубе до конца нынешнего сезона.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль все же близок к тому, чтобы остаться в каталонском клубе до конца нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

По информации издания, с подобной просьбой к чилийцу обратился главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде, пообещав тому игровое время.

Серьезный интерес к 32-летнему игроку проявляет миланский Интер. Интерес к Видалю подтвердил вице-президент итальянского клуба.

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В текущем сезоне Видаль провел за Барселону 20 матчей во всех турнирах. Чилиец отметился 6 голами и одним ассистом.

Барселона на данный момент занимает первую строчку в чемпионате Испании, однако опережает второй Реал лишь по дополнительным показателям.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль.
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