Вальверде обратился с просьбой к Видалю

Новости спорта:Артуро Видаль все же близок к тому, чтобы остаться в каталонском клубе до конца нынешнего сезона.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль все же близок к тому, чтобы остаться в каталонском клубе до конца нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

По информации издания, с подобной просьбой к чилийцу обратился главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде, пообещав тому игровое время.

Серьезный интерес к 32-летнему игроку проявляет миланский Интер. Интерес к Видалю подтвердил вице-президент итальянского клуба.

В текущем сезоне Видаль провел за Барселону 20 матчей во всех турнирах. Чилиец отметился 6 голами и одним ассистом.

Барселона на данный момент занимает первую строчку в чемпионате Испании, однако опережает второй Реал лишь по дополнительным показателям.