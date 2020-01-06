Демьяненко вернулся к тренерской работе: какой клуб возглавил украинец

Новости спорта:Именитый украинский специалист Анатолий Демьяненко возглавил словацкую Нитру.

Анатолий Демьяненко возглавил словацкую Нитру, о чем сообщает клуб на своей странице в фейсбуке. Условия соглашения пока неизвестны.

Последним клубом 60-летнего специалиста была Волынь, которую он тренировал с 2012 по 2013 год.

В первую очередь Демьяненко известен по работе с Динамо — киевлян он возглавлял с 2005 по 2007 год. Позднее наставник тренировал азербайджанский Нефтчи и Насаф из Узбекистана.

С Динамо Демьяненко выигрывал чемпионат, а также дважды Кубок и Суперкубок Украины. С Насафом в 2011 году стал победителем Кубка АФК — второго по статусу клубного турнира Азии.

По итогам 18 туров Нитра занимает предпоследнее место в чемпионате Словакии. 15 февраля команда Демьяненко сыграет с последней командой лиги Погронье.