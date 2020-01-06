Форвард Вулверхэмптона перейдет в Серию А

Новости спорта:Патрик Кутроне продолжит карьеру в Фиорентине

Нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне продолжит карьеру в Фиорентине, сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию журналиста Альфредо Педуллы.

Отмечается, что 22-летний форвард уже дал свое согласие на переезд во Флоренцию.

Судя по всему, Фиорентина арендует Кутроне до конца сезона с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Кутроне перешел в Вулверхэмптон прошлым летом из Милана, однако заиграть в Англии так и не сумел. Нападающий забил всего 3 мяча в 24 матчах за Волков.

Фиорентина на сегодняшний день занимает 15-е место в чемпионате Италии.