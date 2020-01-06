Нойер не спешит продлевать контракт с Баварией

Новости спорта:Немецкий голкипер ждет разрешения ситуации с главным тренером команды.

33-летний вратарь "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом.

Нойер хочет провести переговоры после того, как "Бавария" определится с наставником команды на новый сезон. Нынешний тренер мюнхенцев Ханси Флик будет работать с «Баварией» как минимум до лета. Мануэль высоко ценит этого специалиста.

В текущем сезоне Нойер провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, где пропустил 31 мяч, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Нойера с "Баварией" рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €18 миллионов.