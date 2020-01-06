Назван лучший игрок Бундеслиги в первом круге

Новости спорта:Роберту Левандовски не нашлось равных в голосовании.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим полевым игроком Бундеслиги по итогам первого круга, о чем сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

В первой части сезона поляк стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии с 19 мячами в 17 играх. Во всех турнирах Левандовски забил 30 голов, сыграв при этом 23 матча.

В борьбе за звание лучшего полевого игрока форвард Баварии опередил Тимо Вернера из Лейпцига и Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии.

Лучшим вратарем первого круга чемпионата Германии признан голкипер менхенгладбахской Боруссии Ян Зоммер, опередивший по итогам голосования Мануэля Нойера из Баварии.

После 17 туров лидирует в Бундеслиге Лейпциг, Боруссия М идет на втором месте, Бавария — третья.