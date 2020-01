Когда Ибрагимович выйдет на поле: составы на матч Милан - Сампдория

Златан Ибрагимович остался в запасе Милана на матч 18-го тура чемпионата Италии против Сампдории.

Сегодня шведский нападающий может сыграть в футболке россонери впервые с 2012 года.

Ибрагимович вернулся в Милан в конце декабря, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Швед уже играл на Сан-Сиро с 2010 по 2012 год.

Состав Милана:

Here's our first line-up of the year!



Così in campo per la prima del 2020: forza ragazzi! #MilanSampdoria #SempreMilan