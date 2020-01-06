Пиоли назвал факторы, которые помогут Милану выглядеть лучше

Новости спорта:Стефано Пиоли полон оптимизма.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли - о сегодняшнем поединке 18-го тура Серии А с «Сампдорией».

«Настал момент изменить направление, нужно набирать очки. У нас есть 21 матч, чтобы изменить ситуацию. Нужно начать год как можно лучше.

Приход Златана мотивирует – это очевидно. Ибра – не просто футболист, не просто человек. Мне он очень нравится. Я знал его как соперника, он – фантастический профессионал.

Наша тактика может измениться с появлением Ибры, но мы по-прежнему развиваемся, растем. Команда должна хорошо двигаться, понимать ситуации в игре. У нас есть предпосылки, чтобы играть лучше. А на определенной тактике или схеме я никогда не зацикливался.

Я жду, что команда будет уверена в себе и продемонстрирует желание реабилитироваться за поражение в Бергамо. Это был единственный действительно провальный матч с тех пор, как я пришел. Рана еще кровоточит, нужно залечить ее, выиграв у «Сампдории», - цитирует тренера сайт «Милана».