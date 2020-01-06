Хет-трик Роналду помог Ювентусу разбить Кальяри

Новости спорта:Португалец, как и его команда, набрали отличную форму.

В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле уверенно победил Кальяри.

Первый тайм завершился без забитых голов.

Но уже после перерыва хет-трик Криштиану Роналду решил исход поединка в пользу хозяев: сначала португалец забил на 49-й минуте, а чуть позже реализовал пенальти.

На 81-й минуте Гонсало Игуаин забил после паса Криштиану, а еще через минуту Роналду оформил свой третий мяч в игре.

После этой игры Ювентус набрал 45 очков и на время вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. У Кальяри шестая позиция и 29 очков.