Ибрагимович сыграл первый матч за Милан после возвращения

Новости спорта:Милан не сумел обыграть Сампдорию.

В матче 18-го тура Серии А Милан на домашнем поле не сумел обыграть Сампдорию — 0:0.

В первом тайме обе команды не отличались особым количеством опасных моментов. В компенсированное время Янкто сумел забить гол в ворота Доннаруммы, однако арбитр Давиде Масса зафиксировал положение «вне игры».

Вторая половина встречи существенно изменилась после выхода на поле новичка Милана — Златана Ибрагимовича. Опытный форвард существенно ускорил игру, имел несколько моментов, однако не сумел воплотить их в гол.

Милан с 22 очками занимает 12 место в Серии А. Сампдория поднялась на 16 позицию, набрав 16 очков.