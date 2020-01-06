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Гаттузо назвал команду, с которой Наполи будет брать пример

Гаттузо назвал команду, с которой Наполи будет брать пример
18:59 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гаттузо похвалил Интер Конте.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о будущем мачте чемпионата Италии с «Интером».

«Нам предстоит встреча с одной из самых физически подготовленных команд. Если мы будем играть так же, как и в прошлом туре против «Сассуоло», у нас будут проблемы

Только усердный труд сделает нас сильнее. Хочу видеть энтузиазм, вовлеченность и страсть от своих футболистов. Рим не за день построили, важно иметь терпение и минимизировать ущерб. Стоит отметить, что в матче с «Сассуоло» были и позитивные моменты: крайние защитники сыграли намного лучше, чем с «Пармой».

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Мы должны уважать «Интер». Антонио Конте привил им особую психологию, и теперь они бьются за каждый мяч. В прошлом году они действовали иначе. Хочу добиться такого же эффекта в «Наполи»: чтобы мы защищались и атаковали организованно, как «Интер», – сказал Гаттузо.

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Наполи, Интер, Новости спорта, Дженнаро Гатуззо.
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