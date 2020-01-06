Гаттузо назвал команду, с которой Наполи будет брать пример

Новости спорта:Гаттузо похвалил Интер Конте.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о будущем мачте чемпионата Италии с «Интером».

«Нам предстоит встреча с одной из самых физически подготовленных команд. Если мы будем играть так же, как и в прошлом туре против «Сассуоло», у нас будут проблемы

Только усердный труд сделает нас сильнее. Хочу видеть энтузиазм, вовлеченность и страсть от своих футболистов. Рим не за день построили, важно иметь терпение и минимизировать ущерб. Стоит отметить, что в матче с «Сассуоло» были и позитивные моменты: крайние защитники сыграли намного лучше, чем с «Пармой».

Мы должны уважать «Интер». Антонио Конте привил им особую психологию, и теперь они бьются за каждый мяч. В прошлом году они действовали иначе. Хочу добиться такого же эффекта в «Наполи»: чтобы мы защищались и атаковали организованно, как «Интер», – сказал Гаттузо.