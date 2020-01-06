Тренер сборной Франции дал совет своему игроку

Новости спорта:Дешам призывает Жиру сменить команду.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - о форварде "Челси" Оливье Жиру, который не имеет стабильной игровой практики в своей команде.

"Ему нужно найти себе новый клуб. Это будет хорошо не только для сборной Франции, но и для него самого. Да, я общался с ним во время последних сборов. Он и сам знает, как будет лучше для него.

Жиру недоволен тем малым игровым временем, которое у него есть. Это не его вина, такова ситуация. Однако необходимо, чтобы он пришел в хорошую форму. Оливье хорошо это знает. Ему решать, какое место станет лучшим выбором для него", – сказал Дешам.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Оливье Жиру является шотландский "Рейнджерс". Клуб из из Глазго уже провел предварительные переговоры с представителями 33-летнего нападающего. Сам Жиру не против такого варианта продолжения карьеры. При этом в услугах форварда также заинтересован миланский "Интер", тренером которого итальянец Антонио Конте хорошо знает Жиру по работе в "Челси".