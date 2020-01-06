Ибрагимович вернулся, но не забил: обзор матча Милан - Сампдория (Видео)

В рамках 18-го тура Серии А Милан принимал Сампдорию. Этот матч был интересен тем, что спустя 8 лет за "россонери" мог снова сыграть Златан Ибрагимович. Звездный швед вышел на поле в начале второго тайма. Тем не менее, Милан несмотря на огромное преимущество не сумел дожать гостей.