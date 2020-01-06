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Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан

Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
20:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ибрагимович видел свой дебют слишком идеальным.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат матча 18-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:0). Напомним, шведский форвард вышел на замену на 55-й минуте встречи вместо Кшиштофа Пёнтека.

«Чувствовал прилив адреналина, эмоций и чувств, которые были со мной на протяжении девяти или десяти лет. Связь с болельщиками осталась замечательной, она даёт мне большую мотивацию. Хотел выйти на поле, забить гол, а затем отпраздновать перед фанатами, как бог.

Пока команде не хватает уверенности и агрессии в атаке, поэтому мы неэффективны. Нам нужно понять, что необходимо сделать, чтобы получить максимальную отдачу от этого состава.

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Я пробыл здесь четыре дня и стараюсь сделать всё возможное, чтобы „Милан“ мог снова заработать. В клубе не хватает веры», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

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Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Новости спорта, Новости футбола.
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