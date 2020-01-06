Великолепный Роналду в обзоре матча Ювентус - Кальяри (Видео)

В матче 18-го тура Серии А Ювентус не испытал проблем с Кальяри. Героем матча смело можно считать Криштиану Роналду. На счету звездного португальца хет-трик.