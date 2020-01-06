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Все по старой схеме: Бавария вновь нацелилась на игрока Боруссии

Все по старой схеме: Бавария вновь нацелилась на игрока Боруссии
22:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ашраф Хакими заинтересовал мюнхенский гранд.

По информации испанского издания Marca, «Бавария» отправила руководству «Реала» запрос о будущем защитника Ашрафа Хакими, который выступает в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

«Бавария» готова сделать предложение по Ашрафу с учетом его способности играть как справа, так и слева, а также в полузащите. Аренда Хакими в «Дортмунде» заканчивается 30 июня, и перед тем, как согласиться отправить его в Германию на два года, «Реал Мадрид» продлил контракт с футболистом до 30 июня 2022 года.

Ни клуб, ни Ашраф пока не приняли окончательного решения о том, что произойдет после 30 июня, поскольку привычную для него позицию правого защитника в «Реале» в настоящее время занимает Дани Карвахаль, к тому же есть Альваро Одриосола, являющийся дублером игрока сборной Испании.

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Решение о будущем Хакими будет приниматься с участием самого защитника и мадридского «Реала», причем стоит отметить, что у Ашрафа хорошие отношения с клубом, в том числе с находящемся на тренерском мостике «Реала» Зинедином Зиданом.

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Все по теме:

Бундеслига, Бавария, Новости футбола, Боруссия, Ашраф Хакими.
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