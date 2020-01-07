Скатился: обладатель Золотого мяча поедет доигрывать в MLS

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08:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лука Модрич является главной трансферной целью клуба Ди Си Юнайтед, выступающего в МЛС.

Полузащитник Реала Лука Модрич является главной трансферной целью клуба Ди Си Юнайтед, выступающего в МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Ди Си считает опытного хорвата идеальной заменой для Уэйна Руни, который покинул команду в прошлом месяце. Клуб из Вашингтона уже контактировал с представителями игрока, который может перебраться в МЛС этим летом.

Главным препятствием является то, что контракт Модрича истекает только через полтора года, а боссы Реала не готовы отдавать хавбека бесплатно или за минимальную сумму. При этом сам Лука крайне заинтересован в потенциальном переходе.

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В текущем сезоне 34-летний хорват провел в Примере 14 матчей, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

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ФК Реал, Лука Модрич, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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