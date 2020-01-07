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"Интересный футболист": Интер нацелился на лидера Тоттенхэма

"Интересный футболист": Интер нацелился на лидера Тоттенхэма
08:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Маротта высказался по поводу возможного трансфера Кристиана Эриксена.

Спортивный директор Интера Джузеппе Маротта прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику Тоттенхэма Кристиану Эриксену.

"У нас не было никаких контактов с Тоттенхэмом. Эриксен - замечательный футболист, но я думаю, что за ним гоняются многие команды, потому что он станет свободным агентом.

Мы начинаем переговоры с ним? Я так не могу сказать. Но Эриксен - серьезный и очень интересный игрок", - цитирует Маротту Corriere Dello Sport.

Напомним, контракт Эриксена с Тоттенхэмом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне 27-летний датчанин провел за "шпор" 23 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

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Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что Эриксен имеет три варианта продолжения карьеры.

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ФК Интер (Милан), ФК Тоттенхэм, Трансферы, АПЛ, Кристиан Эриксен.
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