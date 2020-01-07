Дешам дал ценный совет форварду Челси

Новости спорта:Дидье Дешам считает, что нападающему Челси Оливье Жиру стоит сменить клуб.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что нападающему Челси Оливье Жиру стоит сменить клуб.

Форвард получает мало игровой практики, но Синие могут не отпустить Оливье в другую команду, если не найдут ему замену на трансфером рынке.

«Думаю, ему лучше уйти. Он прекрасно знает, что не может быть доволен таким количеством игрового времени. Это даже не говоря о сборной Франции», — приводит слова Goal.com.

«Ему выбирать, в каком направлении дальше двигаться. Я общался с Жиру во время прошлой встречи сборной в ноябре, и уже тогда он знал, как будет лучше для него».

«На сегодняшний день Оливье не счастлив, потому что получает мало практики. Это не его вина, на это влияют обстоятельства».

Ранее сообщалось, что Жиру готовится сменить команду, чтобы получить больше игрового времени перед матчами сборной Франции на грядущем чемпионате Европы.

В нынешнем сезоне француз сыграл только в 7 матчах, забив единственный гол. В его услугах заинтересованы Интер, Ньюкасл и Бордо.