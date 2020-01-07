Манчестерское дерби в Кубке лиги: на кого ставят букмекеры

Новости спорта:Букмекеры назвали фаворита матча МЮ - Ман Сити.

Во вторник, 7 января, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити сыграют в полуфинале Кубка Лиги. Матч пройдет на стадионе Олд Траффорд в 22:00 по киевскому времени.

На предыдущих стадиях турнира МЮ обыграл Рочдейл, Челси и Колчестер, а Манчестер Сити был сильнее Престона, Саутгемптона и Оксфорда.

В предстоящем поединке букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Гвардиолы.

Так, в конторе William Hill на успех Манчестер Сити можно поставить с коэффициентом 1.60. Победа "красных дьяволов" здесь оценивается в 5.0, а ничейный исход встречи - в 4.20.

Специалисты из bet365 установили похожие котировки. Победу команды Гвардиолы здесь оценили в 1.65, успех Аталанты - также в 5.0, а ничью - в 4.10.