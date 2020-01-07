Гвардиола назвал клубы, которые никогда не будет тренировать

Новости спорта:Хосеп признался, что лучше улетит на Мальдивы, если не получит никаких предложений.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о клубах, в которые никогда не пойдет работать.

"Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы. Ну, возможно, не на Мальдивы, поскольку там нет полей для гольфа. Но после Манчестер Сити я точно не буду работать в Манчестер Юнайтед.

И я не возглавлю Реал. Это однозначно", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что Сити под руководством Гвардиолы становился победителем АПЛ последние два сезона. Барселону же испанец возглавлял с 2008 по 2012 год, завоевав с командой 14 различных трофеев.