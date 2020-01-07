Ливерпуль официально объявил о сделке с Nike

Новости спорта:Ради сделки Красным даже пришлось судиться с компанией New Balance.

Ливерпуль на официальном сайте объявил о сделке с Nike, который с июня станет техническим спонсором клуба.

Американский бренд со следующего сезона будет поставлять экипировку для мужской и женской команд Красных, а также для академии клуба.

Ранее сообщалось, что пятилетний контракт Nike будет приносить Ливерпулю по 30 миллионов фунтов в год.

С 2015 года спонсором Ливерпуля была компания New Balance, у которой клуб выиграл судебный спор в прошлом году. Компания обращалась к пункту договора, по которому может продлить сотрудничество с клубом, если предложит английской стороне те же условия, что и конкурент.

В октябре New Balance подали апелляцию на решение суда о прекращении сотрудничества с Ливерпулем.