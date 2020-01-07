Теофимо Лопес сравнил себя и Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес вновь жестко прошелся по своему возможному будущему сопернику Василию Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес вновь жестко прошелся по своему возможному будущему сопернику Василию Ломаченко. Американец заявил, что не собирается решать судьбу поединка с помощью судейских записок.

«Я более зрелищный боец, чем Ломаченко. Но мы можем в ринге еще больше изучить друг друга. Единственное, что я не позволю — это решать судьбу боя с помощью судейских записок. Я выгляжу очень непрофессионально в таком случае. Поэтому я досрочно вырублю Ломаченко в ринге», — цитирует слова Лопеса boxingnews24

Ранее сообщалось, что Лопес хочет провести бой с Василием Ломаченко в Нью-Йорке и рассматривает вариант с ареной Мэдисон Сквер Гарден. В свою очередь, промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что бой с Лопесом может состояться в Саудовской Аравии.

Напомним, что чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко заявлял, что бой с Лопесом состоится в апреле.

В последнем поединке Теофимо техническим нокаутом победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ломаченко же выходил в ринг в августе, решением судей победив Люка Кэмпбелла и став чемпионом WBC. С тех пор организация сделала Василия своим франчайзинговым чемпионом, лишив его необходимости проводить регулярную защиту титула.