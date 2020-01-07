Турецкий гранд может перехватить Бенито у Динамо

Новости спорта:У нигерийца уже согласован контракт с киевлянами.

Нигерийского вингера Бенито, который согласовал условия договора с киевским Динамо, теперь связывают с переходом в Галатасарай.

Об интересе турецкого гранда сообщает портал Asistanaliz.com. Более того, по информации источника, футболиста уже сегодня ждут в Стамбуле.

В январе официальный сайт Динамо объявил, что с Бенито были согласованы условия контракта. Договор должен быть подписан после прохождения игроком медобследования в пятницу, 10 января.

Последним клубом нигерийца был Тамбов, за который он забил 3 гола в 35 матчах. Ранее он также выступал за минский Луч и ташкентский Локомотив.

Напомним, в декабре Динамо уже подписало контракт с форвардом юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, котрый отправится с командой на первый зимний сбор.