Трансфер Кадара в Фехервар сорвался: названа причина

Информация о возможном переходе защитника Динамо Томаша Кадара в венгерский Фехервар не соответствует действительности, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.
Вчера венгерские СМИ написали, что Кадар прошел медосмотр перед подписанием контракта с клубом украинского полузащитника Ивана Петряка.
Кадара ждут в расположении Динамо 10 января, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона.
Во всех турнирах нынешнего сезона 29-летний защитник сыграл в 20 матчах и отличился единственной результативной передачей.
В январе Динамо уже отправило Дениса Гармаша в аренду в Ризеспор, а защитник Сидиклей близок к переходу в Коринтианс. При этом киевляне договорились о переходе нигерийского вингера Бенито.