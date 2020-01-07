Сульшер: Всегда восхищался Гвардиолой

Новости спорта:Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола уже оказал большое влияние на футбол. Я всегда восхищался Хосепом и его командами. Следил за ним еще в те времена, когда он тренировал Барселону. Но должен заметить, что я работал под руководством самого влиятельного из тренеров - сэра Алекса Фергюсона.

Гвардиола является одним из лучших наставников в мире, и вы можете увидеть, откуда он почерпнул свою мудрость. Я рад, что познакомился с Йоханом Кройффом, когда его сын Йорди играл в Манчестер Юнайтед. Мне очевидны некоторые сходства Гвардиолы с Кройффом в тактическом плане", - приводит слова Сульшера ESPN.

Напомним, 7 января команда Сульшера встретится с подопечными Гвардиолы в матче 1/2 финала Кубка Лиги. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.