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"Ты нужен нам": почему Холанд выбрал именно Боруссию Д

"Ты нужен нам": почему Холанд выбрал именно Боруссию Д
12:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Норвежцу понравился подход "шмелей" в проведении трансфера.

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд рассказал, почему решил продолжить карьеру в дортмундском клубе.

"В Боруссии мне сразу же сказали: "Ты нужен нам в атаке. Нам подходит твой игровой стиль, поэтому мы хотим, чтобы ты был с нами".

Мне понравился их подход. Понравилось то, как они разговаривали со мной. Именно это подтолкнуло меня подписать контракт. Я просто почувствовал, что мы с Боруссией идеально подходим друг другу", - приводит слова Холанда Goal.com.

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Напомним, Боруссия объявила о трансфере Эрлинга Холанда из РБ Зальцбурга 29 декабря.

Ранее сообщалось, что "шмели" после подписания норвежца решили позлорадствовать над Манчестер Юнайтед и Ювентусом.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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