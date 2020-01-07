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"Он остается": Ювентус передумал продавать Джана

"Он остается": Ювентус передумал продавать Джана
13:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Немецкого хавбека стали связывать с интересом МЮ.

Директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что клуб намерен сохранить полузащитника Эмре Джана.

25-летнему немцу ранее приписывали интерес со стороны Манчестер Юнайтед.

«Джан остается с нами. Эмре — один из самых желанных хавбеков. У него есть ряд вариантов, как и у нас, но я думаю, что он может быть важным игроком для нашего проекта», — поделился функционер со Sky Sports.

В нынешнем сезоне Джан принял участие в 8 матчах Старой синьоры, не сыграв ни одной полной встречи и не отличавшись результативными действиями.

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Паритичи также прокомментировал положение в клубе полузащитника Адриена Рабьо, которого уже стали связывать с возможной арендой в Арсенал.

«Рабьо пришел к нам после восьми месяцев без футбола, поэтому это нормально, что он только сейчас восстанавливается психологически и адаптируется к тренировкам и новой стране».

Адриен перебрался в Турин из ПСЖ, за который не играл в течение второй части прошлого сезона из-за нежелания продлевать контракт с клубом. За Юве он сыграл в 13 матчах.

Действующий чемпион Италии на сегодняшний день борется за первое место в турнирной таблице с Интером, имея одинаковое количество очков — по 45.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Фабио Паратичи, Эмре Джан.
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