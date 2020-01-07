Челси дорого заплатил за увольнение Конте

Новости спорта:Расставание с итальянским специалистом обошлось "синим" в кругленькую сумму.

Антонио Конте покинул пост главного тренера Челси в 2018 году, однако в контракте специалиста был пункт о выплате компенсации в случае досрочного расторжения контракта.

Как сообщает Sky Sports, руководство "синих" заплатило действующему наставнику Интера больше 30 миллионов евро. Именно эта цифра фигурировала в последнем финансовом отчете лондонского клуба.

Стоит отметить, что в данную сумму вошли компенсации помощникам Конте, неустойка за разрыв контракта и юридические расходы.

Напомним, Антонио Конте проработал в Челси два сезона, за которые успел привести команду к чемпионству АПЛ и победе в Кубке Англии.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист хотел бы видеть в Интере полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.