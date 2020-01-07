Скачать
Вторник, 07.01.2020
Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола
Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола

В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани

В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани
19:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ПСЖ отказался отпустить Эдинсона Кавани в Атлетико.

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо сообщил уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, что клуб не отпустит его в зимнее трансферное окно, утверждает L'Equipe.

По данным источника, парижский клуб рассчитывает на футболиста в оставшейся части сезона. Таким образом, уругваец сможет перейти в другой клуб только летом, когда у него завершится контракт с "ПСЖ".

Кавани перешёл в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи". Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета "Палермо", "Наполи" и уругвайского клуба "Данубио", воспитанником которого является.

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ

В нынешнем сезоне 32-летний Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гарсия предложил Ломаченко бой, но при одном условии
02 Гвардиола назвал клубы, которые никогда не будет тренировать
03 Трансфер Кадара в Фехервар сорвался: названа причина
04 Названа новая дата потенциального боя Усика и Чисоры
05 Тренер Мариуполя о футболисте: "Он - космонавт"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь