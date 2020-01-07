В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани

Новости спорта:ПСЖ отказался отпустить Эдинсона Кавани в Атлетико.

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо сообщил уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, что клуб не отпустит его в зимнее трансферное окно, утверждает L'Equipe.

По данным источника, парижский клуб рассчитывает на футболиста в оставшейся части сезона. Таким образом, уругваец сможет перейти в другой клуб только летом, когда у него завершится контракт с "ПСЖ".

Кавани перешёл в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи". Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета "Палермо", "Наполи" и уругвайского клуба "Данубио", воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне 32-летний Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.