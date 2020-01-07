Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й

Первое место в списке сохранил нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость увеличилась до € 265,2 млн. На вторую строчку поднялся форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).
Нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (€ 80,3 млн) – на 49-е.
Самые дорогие футболисты:
1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция) – € 265,2 млн
2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) – € 223,7 млн
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) – € 175,1 млн
4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн
5. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) – € 155,6 млн
6. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", Англия) – € 150,5 млн
7. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия) – € 134,3 млн
8. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) – € 125,5 млн
9. Антуан Гризманн ("Барселона", Франция) – € 123,6 млн
10. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина) – € 115,7 млн.