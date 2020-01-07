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Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й

Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
19:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

Первое место в списке сохранил нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость увеличилась до € 265,2 млн. На вторую строчку поднялся форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).

Нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (€ 80,3 млн) – на 49-е.

Самые дорогие футболисты:

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1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция) – € 265,2 млн

2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) – € 223,7 млн

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) – € 175,1 млн

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн

5. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) – € 155,6 млн

6. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", Англия) – € 150,5 млн

7. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия) – € 134,3 млн

8. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) – € 125,5 млн

9. Антуан Гризманн ("Барселона", Франция) – € 123,6 млн

10. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина) – € 115,7 млн.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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