Селюк: Галатасараю не удастся увести Бенито из-под носа у Динамо

Новости спорта:Агент новичка киевского клуба прокомментировал слухи об интересе Галатасарая к его клиенту.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы новичка киевского Динамо Бенито, прокомментировал слухи о том, что Галатасарай проявляет сильный интерес к его клиенту.

По словам Селюка, Бенито подписал контракт с "бело-синими", поэтому теперь турецкий клуб должен вести переговоры именно с Динамо, если хочет подписать игрока.

"Приятно, что за Бенито ведется борьба между Галатасараем и Динамо Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским Динамо. На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в Динамо. В том числе Галатасарай.

Галатасарай хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой Галатасарай и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с Динамо Киев. И в случае даже ведения переговоров Галатасарай лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

СМИ пишут, что Галатасарай хочет увести Бенито у Динамо из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и Галатасарай: из-под носа у Динамо увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для Галатасарая большими проблемами", - приводит слова Селюка Sport24.