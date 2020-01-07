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Селюк: Галатасараю не удастся увести Бенито из-под носа у Динамо

Селюк: Галатасараю не удастся увести Бенито из-под носа у Динамо
20:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Агент новичка киевского клуба прокомментировал слухи об интересе Галатасарая к его клиенту.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы новичка киевского Динамо Бенито, прокомментировал слухи о том, что Галатасарай проявляет сильный интерес к его клиенту.

По словам Селюка, Бенито подписал контракт с "бело-синими", поэтому теперь турецкий клуб должен вести переговоры именно с Динамо, если хочет подписать игрока.

"Приятно, что за Бенито ведется борьба между Галатасараем и Динамо Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским Динамо. На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в Динамо. В том числе Галатасарай.

Галатасарай хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой Галатасарай и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с Динамо Киев. И в случае даже ведения переговоров Галатасарай лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

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СМИ пишут, что Галатасарай хочет увести Бенито у Динамо из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и Галатасарай: из-под носа у Динамо увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для Галатасарая большими проблемами", - приводит слова Селюка Sport24.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Бенито.
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