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Неймар рассказал о сильнейшем составе ПСЖ

Неймар рассказал о сильнейшем составе ПСЖ
21:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Неймар считает, что ПСЖ по силам выиграть Лигу чемпионов.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выразил надежду, что клуб сможет стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

"Возможно, в этом сезоне у нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Сейчас у „ПСЖ“ самый сильный состав за всё время, что я играю за клуб. "ПСЖ" никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и мы будем бороться за все трофеи. Мы осознаём свою силу. Надеюсь, что мы дойдём до финала", — приводит слова Неймара Globoesporte.

Напомним, "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской "Боруссией".

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В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету также один гол и две голевые передачи в двух матчах Лиги чемпионов.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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