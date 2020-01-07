Неймар рассказал о сильнейшем составе ПСЖ

Новости спорта:Неймар считает, что ПСЖ по силам выиграть Лигу чемпионов.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выразил надежду, что клуб сможет стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

"Возможно, в этом сезоне у нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Сейчас у „ПСЖ“ самый сильный состав за всё время, что я играю за клуб. "ПСЖ" никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и мы будем бороться за все трофеи. Мы осознаём свою силу. Надеюсь, что мы дойдём до финала", — приводит слова Неймара Globoesporte.

Напомним, "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской "Боруссией".

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету также один гол и две голевые передачи в двух матчах Лиги чемпионов.