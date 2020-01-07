Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: составы команд на матч 7.01.20

Встреча состоится сегодня, 7 января, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало — в 22:00 (время киевское).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделёф, Уильямс, Фред, А. Перейра, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менджи, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг.
Ответная игра полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" состоится 29 января на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер". Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги "Манчестер Сити" обыграл "Оксфорд Юнайтед" со счётом 3:1, а "Манчестер Юнайтед" разгромил "Колчестер Юнайтед" (3:0).