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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: составы команд на матч 7.01.20

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: составы команд на матч 7.01.20
21:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

Встреча состоится сегодня, 7 января, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало — в 22:00 (время киевское).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделёф, Уильямс, Фред, А. Перейра, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.

"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менджи, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг.

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Ответная игра полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" состоится 29 января на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер". Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги "Манчестер Сити" обыграл "Оксфорд Юнайтед" со счётом 3:1, а "Манчестер Юнайтед" разгромил "Колчестер Юнайтед" (3:0).

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