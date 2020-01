Ливерпуль отдал талантливого форварда Брюстера в Чемпионшип (Фото, Видео)

Нападающий Ливерпуля Райан Брюстер продолжит карьеру в Суонси, сообщает официальный сайт Красных. 19-летний форвард будет выступать за клуб Чемпионшипа на правах аренды до конца сезона.

В Суонси Брюстер сможет получать регулярную игровую практику, что и поспособствовало переходу игрока в валлийский клуб.

