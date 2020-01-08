"Без комментариев": Рыбка - о выступлениях Динамо в УПЛ

Новости спорта:Экс-вратарь сборной Украины рассказал о выступлениях в чемпионате Азербайджана.

Украинский голкипер Александр Рыбка уже практически год играет в первенстве Азербайджана, где защищает цвета бакинского Сабаила. В УПЛ он не выступал аж с 2016 года, однако следить за своим родным чемпионатом бывший игрок сборной Украины не забывает.

"Не думаю, что уровень чемпионата Азербайджана стоит считать сильно низким. С Карабахом, конечно, сложно соперничать, эта команда выделяется, но все остальные приблизительно равны. Тут нормальный чемпионат. Команды укомплектованы иностранцами.

Слежу и за УПЛ, но не буду комментировать выступления Динамо. Думаю, что ребята и тренеры сами разберутся в коллективе, как улучшить результаты. Впереди зимние сборы, хочу пожелать команде только успехов.

Что касается выступлений сборной Украины на Евро-2020, то удивлен был не только я. Пацаны молодцы, бились в каждой игре. Показывали хороший уровень игры. Дай бог, чтобы и на Евро украинцы продолжили выступления в таком же ключе", - заявил Александр Рыбка.

Ранее появлялась информация, что Рыбка может стать игроком Олимпика, но сам футболист связывает свое будущее с клубом из Азербайджана.

"У меня контракт на полтора года. Пока меня все устраивает. Надеюсь, все будет стабильно и не придется искать новый клуб для продолжения карьеры", - добавил украинец.

В текущем сезоне Александр Рыбка провел всего пять матчей за Сабаил во всех турнирах из-за полученной травмы.