Хитрость Мареза, шедевр Силвы: обзор матча МЮ - Ман Сити (Видео)

Новости спорта:Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали комфортную победу, приблизившись к выходу в финал Кубка лиги.

Манчестер Сити уверенно обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:1 в первой полуфинальной игре Кубка английской лиги на Олд Траффорд.

Обзор матча:

Ответная игра между этими командами состоится на поле Манчестер Сити 29 января

В другой полуфинальной паре играют Лестер Сити и Астон Вилла.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд, 70 — Б. Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (в свои ворота)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс — Перейра, Фред — Джеймс (Гомес, 64), Лингард (Матич, 46), Рашфорд — Гринвуд (Марсьяль, 81)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне (Габриэль Жезус, 80), Родри, Гюндоган — Марез (Фоден, 87), Стерлинг, Б. Силва.