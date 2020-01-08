Интер намерен заполучить капитана МЮ

Новости спорта:Миланский Интер намерен подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Эшли Янга.

Миланский Интер намерен подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Эшли Янга и уже обратился с запросом в английский клуб, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

В данный момент продолжаются переговоры между клубами и они могут завершиться успехом, ведь сам Янг не прочь перебраться в стан нерадзури.

В покупке Эшли Янга заинтересован лично главный тренер Интера Антонио Конте, который надеется на подобное усиление.

В нынешнем сезоне англичанин провел 18 матчей за команду Сульшера во всех турнирах, забив 1 гол и сделав результативную передачу.

Интер лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая Ювентус по дополнительным показателям. МЮ занимает пятое место АПЛ.