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Интер намерен заполучить капитана МЮ

Интер намерен заполучить капитана МЮ
08:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Миланский Интер намерен подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Эшли Янга.

Миланский Интер намерен подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Эшли Янга и уже обратился с запросом в английский клуб, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

В данный момент продолжаются переговоры между клубами и они могут завершиться успехом, ведь сам Янг не прочь перебраться в стан нерадзури.

В покупке Эшли Янга заинтересован лично главный тренер Интера Антонио Конте, который надеется на подобное усиление.

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В нынешнем сезоне англичанин провел 18 матчей за команду Сульшера во всех турнирах, забив 1 гол и сделав результативную передачу.

Интер лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая Ювентус по дополнительным показателям. МЮ занимает пятое место АПЛ.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Эшли Янг.
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